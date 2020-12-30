بينهم إعلاميين ومسؤولين محليين.. 25 قتيلا وجريحا جراء انفجار مطار عدن

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الإعلام اليمنى، قد أعلن أن الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف مطار عدن أثناء وصول الحكومة اليمنية الجديدة، نفذته ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، فيما قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، إن وزراء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى حيث تم نقلهم إلى قصر المعاشيق فى عدن.

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