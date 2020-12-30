سقوط مدنيين ومسئولين محليين بين القتلى والجرحى فى انفجار مطار عدن

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادر خاصة أن القتلى والجرحى الذين سقطوا فى انفجار مطار عدن من المدنيين والمسؤولين المحليين في عدن.

وقال موقع "العربية.نت" اليوم الأربعاء أن هناك عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة مطار عدن.

وفي نفس السياق أكد موقع "سكاي نيوز عربية" أن انفجاران أحدهما استهدف مدرج مطار عدن والآخر استهدف صالة الوصول.

وقالت مصادي لـ"سكاي نيوز عربية" أن انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن لحظة وصول وصول الحكومة اليمنية الجديدة.