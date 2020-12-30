بدون حتى 3 آلاف ريال.. السعودية تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع القادمة من البحرين

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع القادمة من البحرين.

ووفقًا لمنصة "أرقام" السعودية، ردت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على استفسار شخص حول مدى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة، على سلع اشتراها بسيارته الخاصة من البحرين، عند الدخول للمملكة، مشيرا إلى أنه دفع الضريبة في البحرين.

وأكدت الهيئة أن الضريبة تطبق على جميع الواردات، وأنها تضاف على قيمة السلع المستوردة بنسبة 15% إضافة لرسوم الشحن والجمارك.

ولفتت إلى أنه يسمح للمسافرين الذين يدخلون المملكة، من خلال المطار أو الميناء أو الحدود البرية بإدخال السلع ذات الطابع الشخصي وغير التجاري من دون دفع رسوم استيراد أو قيمة مضافة، في حال لم تتعد قيمتها 3 آلاف ريال.