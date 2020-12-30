سقوط أمطار متوسطة.. تفاصيل طقس السعودية خلال الـ 36 ساعة المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، نبه المركز من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (الوجه، وتيماء، وحقل، وضباء)، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

فيما توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع تويتر، إن هناك توقعات بسقوط أمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والمدينة، وتبوك، والجوف، والشمالية، وشمال وجنوب غرب القصيم، وشبه غزيرة على شرق الجوف وشمال شرق حائل).