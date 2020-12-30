سلطنة عمان تفوز بأفضل مشروع للبيئة على مستوى الوطن العربي

فازت سلطنة عُمان بجائزة أفضل مشروع في الوطن العربي في مجال البيئة لعام 2020، عن مشروعها لتطوير الشعاب الصناعية في البيئة البحرية واستخداماتها في تعزيز المخازين السمكية، من بين 90 مشروعا مقدما من أفرد ومؤسسات من 13 دولة عربية، تنفيذًا لرؤية عُمان 2040 في محور حماية البيئة.

جاء ذلك خلال إعلان منظمة المجتمع العلمي العربي ومقرها الدوحة عن الفائزين بالجائزة التي تنظم للمرة الأولى بهدف تشجيع الابتكار في مشاريع مستدامة وناجحة وإثبات وجود حلول عملية للعديد من المشاكل البيئية في منطقتنا العربية، مع التركيز على المشاريع الإبداعية والتقنيات البارعة، كما تركز المسابقة على المشاريع التي تهتم بالمحافظة على الموارد الطبيعية.

وتعتبر مشاريع إنشاء الشعاب الصناعية في سلطنة عُمان من المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سبيل النهوض بقطاع الثروة السمكية.

وتهدف هذه المشاريع التنموية إلى زيادة إنتاجية المخازين السمكية، كما تهدف إلى استصلاح البيئة البحرية القاحلة وتحويلها إلى بيئات بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتعزيز التنوع الأحيائي بها.

وتوفر الشعاب بيئة صيد مثالية للصيادين وتساهم في خفض التكلفة والجهد وفترة الصيد واستخدام معدات الصيد الانتقائية (كالخيوط) وبالتالي الحصول على أسماك ذات جودة عالية من شأنها زيادة دخل الصيادين.

وتعرف الشعاب الصناعية بأنها عبارة عن مجسمات يتم تصميمها وتصنيعها من مواد صديقة للبيئة، وتأتي في نماذج مختلفة تتوافق مع الأعماق والكائنات البحرية المستهدفة، حيث يتم إنزالها في قاع البحر خاصة في المناطق التي لا يوجد فيها شعاب مرجانية طبيعية.

ومنذ عام 2003- 2019 قامت الوزارة بالعديد من مشاريع الشعاب الصناعية موزعة على 14 ولاية من ولايات السلطنة، وبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي تم إنزالها في هذه الولايات 13906 وحدات.

وتسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من تنفيذها لهذا المشاريع إلى تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال إيجاد بيئة جاذبة لعمليات الغوص والترفيه السياحي وإيجاد بيئات مناسبة لتنفيذ الدراسات العلمية للشعاب الصناعية والكائنات الحية.