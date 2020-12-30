توحيد الميزانية واستئناف النشاط النفطي.. تفاؤل في ليبيا بتطورات لتحسين مستويات المعيشة

رصدت تقارير إعلامية ليبية حالة من التفاؤل في مدن ليبيا والعاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تطورات جديدة تدفع باتجاه تحسن الأوضاع المعيشية في البلاد المنهكة بالصراعات المسلّحة.
وأشارت بعض التقارير الإعلامية من وكالة الأنباء الليبية ومواقع "العهد" و"الفجر الجديد" و"الساعة 24" إلى جهود تحسين معيشة الشعب الليبي وما يفعله نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، وذلك بتوقيعه اتفاقًا مع مجلس النواب لمعاودة إنتاج النفط الليبي واستثماره.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، إن مقاربته لحل الأزمة الليبية تقوم على المسار الاقتصادي من خلال مشاركته في لقاء عدد من الخبراء، وابتعاده عن المسار الأمني والسياسي.
وأشارت التقارير إلى أن معيتيق كان مصرًا في كلمته في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب دعم السياسات بالمجلس، على إيمانه بأن المشكلة التي تواجهها البلاد اقتصادية بالدرجة الأولى، مضيفا أن المواطنين لم تصلهم رسالة طمأنة بتحقيق التنمية والعدالة وهو ما يبرر عدم رضاهم عن الحكومات المتعاقبة وفقدانهم الثقة فيها.
وأكد معيتيق أن الحوار مع وفد مجلس النواب الليبي يجري بانسجام مع مخرجات مؤتمر برلين وجهود البعثة الأممية والذي يتمحور حول استئناف إنتاج وتصدير النفط وإبعاده عن أي مشكلة سياسية لاحقة، وكذلك توحيد الميزانية العامة للدولة، مشيرا بأن نجاح الحوار والاتفاق ينبغي أن يكون مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة. وفق ما نقله مكتب الإعلام بحكومة الوفاق.
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