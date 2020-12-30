نتنياهو يستقبل الجاسوس بولارد ويمنحه بطاقة هوية إسرائيلية.. فيديو

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجاسوس الأمريكي لصالح إسرائيل، جوناثان بولارد، وزوجته عند وصولهما اليوم إلى إسرائيل.

ومنح رئيس الوزراء، جوناثان بولارد بطاقة هوية إسرائيلية قائلا له ولزوجته: "مرحبا بعودتكما، إن وصولكما إلى بيتكما أمر يفرحنا كثيرا، حيث ستستطيعان الآن بدء حياة جديدة، بحرية وسعادة. أنتما في بيتكما الآن".

وقال جوناثان بولارد: "نحن متحمسون بعودتنا إلى بيتنا أخيرا وبعد 35 عاما نشكر الشعب اليهودي ورئيس الوزراء نتنياهو على مساهمتهم في عودتنا إلى بيتنا ونحن أكثر الأشخاص اعتزازا بهذه الدولة وبزعيمها. ونتطلع لأن نصبح مواطنين منتجين بأسرع وقت ممكن، وأن نواصل مشوار حياتنا هنا إن إسرائيل دولة رائعة مع مستقبل مشرق، وهي تشكل مستقبل الشعب اليهودي، وليس لدينا من مكان آخر نعيش فيه سواها".

ووصل جوناثان بولارد، المحلل السابق في البحرية الأمريكية، إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاء قيود كانت قد فرضت سابقا على سفره من أمريكا.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن جوناثان بولارد (66 عاما)، الذي قضى 30 عاما في السجن الأمريكي بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل (عفى عنه ترامب في عام 2015)، كثيرا ما عبر عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته جنسيتها.