5 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في تفجيرات مطار عدن

أكدت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الأربعاء أن مصادر أمنية يمنية أكدت سقوط 5 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في التفجيرات التس استهدفت مطار عدن.

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" نقلًا عن مصادر خاصة أن القتلى والجرحى الذين سقطوا فى انفجار مطار عدن من المدنيين والمسؤولين المحليين في عدن.

وقال موقع "العربية.نت" اليوم الأربعاء أن هناك عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة مطار عدن.

وفي نفس السياق أكد موقع "سكاي نيوز عربية" أن انفجاران أحدهما استهدف مدرج مطار عدن والآخر استهدف صالة الوصول.