الوزراء بخير.. الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالمسئولية عن انفجارات مطار عدن

قال وزير الإعلام اليمني والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني إن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير، بعد وقوع انفجارات نجمت عنها خسائر في الأرواح داخل مطار عدن الدولي.

وكتب الإرياني في تغريدة على تويتر "نطمئن ابناء شعبنا العظيم ان جميع اعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وهزت انفجارات مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية ترجيحها أن الانفجارات في مطار عدن ناجمة عن هجمات صاروخية.

لكن مصادر أكدت للقناة سماع أصوات طائرات مسيرة تحلق في سماء المطار ومحيطه قبل الانفجارات مباشرة، كما أكدت مصادر لقناة "الشرق" السعودية أن الانفجارات لم تكن ناجمة عن قنابل أو عبوات ناسفة.

وتضاربت المعلومات حول مكان تواجد أعضاء الحكومة اليمنية حاليًا، حيث ذكرت قناة "العربية أن رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية لم يتعرضوا لأذى وتم نقلهم لمكان آمن، فيما ذكرت قناة "الإخبارية" أن أعضاء الحكومة لم يغادروا مطار عدن حتى الآن.

وأغلقت قوات الأمن اليمنية محيط مطار عدن الدولي في أعقاب وقوع الانفجارات مباشرة كإجراء أمني احترازي.

في السياق نفسه، أكد موقع "سكاي نيوز عربية" أن انفجارين أحدهما استهدف مدرج مطار عدن والآخر استهدف صالة الوصول.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن لحظة وصول وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وهز انفجار عنيف مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بالتزامن مع وصول بعض أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعة الرئيسية بالمطار وسط حالة من الذهول.