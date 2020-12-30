وزير الإعلام اليمني يكشف هوية منفذ الهجوم الإرهابي على مطار عدن

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أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الهجوم الإرهابي الجبان على مطار عدن، نفذته ميليشيات الحوثي.

وأعلنت مصادر أمنية، مقتل 5 على الأقل وإصابة العشرات في الهجوم على مطار عدن باليمن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأكدت مصادر أمنية، منذ قليل، نجاة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من انفجارات مطار عدن، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقد وصلت الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لاتفاق الرياض.

وترأس معين عبد الملك الحكومة اليمنية الجديدة، فيما عُين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، وفقًا لقناة "العربية".

وأشار هادي إلى أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض".

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن أمس، عن اكتمال الترتيبات العسكرية الخاصة باتفاق الرياض، موضحًا أنه تم اكتمال فصل القوات ونقلها تحت إشراف فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.