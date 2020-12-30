Log In NOOR Results رابط نتائج نظام نور الإلكتروني “جميع المراحل” بحساب الطالب بالهوية فقط

رابط نتائج نظام نور المدرسي الجديد الذي يتابعه الملايين من الطلاب في جميع أنحاء المملكة، وهو النظام التعليمي الشامل لكل ما يخص الطالب والمعلم وأيضا الإداري بالمدارس، ويكون عليه تقديم المدارس للطلاب والاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهرية والفصلية، ويقوم الموقع التعليمي بتقديم الخدمات الكاملة لكل ما يخص العملية التعليمية ويعتبر وزارة التربية والتعليم من أوائل الدول العربية في عمل المواقع الإلكترونية الكبيرة في مجال التعليم.

موقع وزارة التربية والتعليمموقع نظام نور التعليمي

هو الموقع التعليمي الذي كان يعمل بشكل إلكتروني منذ إطلاقه وتم من توليه العديد من المهام التي تجعله نظاما تعليميا شاملا وهي:

يتم من خلاله تقديم روضات الأطفال من خلال استخدام حساب ولي الأمر.

يكون عبر الرابط الاستعلام عن نتائج تقديمات الطلاب في روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي.

كما يقوم بإتاحة الدخول الإلكتروني عبر منصة مدرستي لتلقي الدروس الإلكترونية والمراجعات على مدار العام.

يتم عمل اختبارات الطلاب والاستعلام عن نتائجها سواء الاختبارات الشهرية أو الفصلية.

يقوم المعلم السعودي بالاستفادة منه من خلال متابعة نتائج التنقلات الخارجية والداخلية.

يقوم الموقع أيضا بخدمة الإداريين بالمدارس.

الاستعلام عن نتائج نظام نور

انتهت جميع أعمال الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، 15 جمادي الأولى 1442، وذلك بعد تفعيل برنامج أوفيس 365 والدخول عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وذلك لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة وأيضا الثانوية، وبدأت المؤشرات تشير لارتفاع البحث عن طريقة الاستعلام عن النتائج للطلاب والتي تكون باتباع الخطوات التالية:

موقع نور الإلكتروني عبر تويتر. تبدأ بالدخول عبر رابط نظام نور التعليمي #NOOR/Login.aspx يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية للطالب. يتم كتابة رقم المرور. لابد للمستخدم من كتابة رمز التحقق ثم يسجل الدخول.

ومن الهام الإشارة إلى أن الموقع قد لا يكون يعمل بشكل جيد بسبب الدخول الكثيف عليه، وعلى كل طالب متابعة الدخول مرارا عليه لحين أن يكون متاحا أو اختيار وقت آخر للدخول كأوقات قبل الفجر ليكون البحث قليل عليه.