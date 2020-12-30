تعرف على الأسماء المستفيدة من دعم صندوق التنمية العقارية شهر ديسمبر 2020

أعلن صندوق التنمية العقارية من خلال صفحته الرسمية منذ ساعات قليلة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع دعم شهر ديسمبر، حيث وصل إجمالي إيداع برنامج سكني لهذا الشهر وصل إلى 596 مليون ريال سعودي في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج سكني لشهر ديسمبر، بينما وصل إجمالي المبالغ المودعة في الحسابات البنكية منذ لحظة إطلاق الدعم منذ عام 2017 حتى هذا الشهر وصلت إلى 25 مليار ريال سعودي، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن إيداع الدعم للمستفيدين من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع صندوق التنمية العقارية.

صندوق التنمية العقارية:

يعد صندوق التنمية العقارية من أهم المشاريع التي تسعى إليها المملكة تحت إشراف وزارة الإسكان السعودي، فقد تم إطلاقه بهدف توفير الوحدات السكنية التي يحتاج إليها الأشخاص وفقاً للشروط التي أشارت إليها الوزارة من خلال صفحتها، بالإضافة إلى مشروع سكني الذي يعد من أهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عنها المواطن السعودي و الشخص المقيم بشكل مستمر وموعد إيداع دعم التنمية العقارية في الحسابات البنكية.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية:

نعرض من خلال موقعنا ثقفني خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية من خلال رقم الهوية، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي صندوق التنمية العقارية تسجيل الدخول إلى الموقع وزارة الإسكان إدخال رقم الهوية التأكد من كتابة كلمة المرور بدون أخطاء الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

تحديث بيانات المستفيد من صندوق التنمية العقارية

أعلنت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية وعبر صفحة صندوق التنمية العقارية عن ضرورة تحديث البيانات للشخص المستفيد، وذلك لكي يتمكن من صرف الدعم بدون مواجهة أي مشاكل من خلال اتباع خطوات التحديث التي نعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال:

الدخول على الرابط الرسمي لموقع صندوق التنمية العقارية

اختيار أيقونة خدمات المواطنين

تحديث البيانات

كتابة اسم المستخدم

كتابة كلمة المرور صحيحة

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

كتابة رقم السجل المدني

بالإضافة إلى كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المستفيد

كتابة تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة

التأكد من كتابة رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على ايقونة التحقق من البيانات.

أسماء الأشخاص المستفيدين من دعم صندوق التنمية:

ومن الجدير بالذكر تزداد عمليات البحث بشكل مستمر حول دعم صندوق التنمية لمعرفة الأشخاص المستفيدين، ويتم معرفتهم من خلال الدخول على الرابط الرسمي صندوق التنمية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث البيانات كما تم الإشارة إليها من خلال هذا المقال، حيث يستفيد من هذا الدعم الأشخاص المشاركين في الحملة فقط.