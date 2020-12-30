تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور الإلكتروني

بدأ نظام نور في استقبال تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443 حيث اعتمدت وزارة التعليم تنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 بداية من 21-1-1443هـ الموافق 29-8-2021م، في نظام نور الإلكتروني وفقًا لخطة زمنية، ووجه معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصي جميع إدارات التعليم في كل مناطق المملكة باعتماد العمل بكل ما ورد في دليل التسجيل والقبول وإبلاغ كل المدارس سواء الحكومية أو المدارس الأهلية (معاهد وبرامج التربية الخاصة، ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم) والمدارس الأجنبية الدولية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443

حددت وزارة التعليم في المملكة تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي وفقًا لعدد من الاعتبارات:

الطلاب الذين أكملوا 6 أعوام في موعد بدء العام الدراسي 1443 أو الأصغر من ذلك بـ 90 يومًا أي من كان تاريخ ميلاده من (23-4-1437 الموافق 2-2- 2016)

الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام بـ 180 يومًا كحد أعلى من تاريخ الميلاد في الفترة 1437/4/24 هـ الموافقـ 2016/2/3 م إلى 1437/7/25 الموافق 2016/5/2 م

وتضمن ذلك كل ما ينص عليه دليل التسجيل والقبول للطلاب السعوديين وغير السعوديين من أبناء المقيمين العاملين بالمملكة، وعلى جميع إدارات التعليم التأكّد من أن كافة الروضات الحكومية والأهلية والدولية والأجنبية تمت إضافتها بنظام نور.

كما تتولى إدارة كل مدرسة فحص ومراجعة ملفات وبيانات الطلاب المستجدين، واستبعاد من لا ينطبق عليهم المعايير والقواعد الخاصة بالتسجيل،وأيضًا على كل إدارة أو قسم (الاختبارات والقبول، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة، ومكتب المدارس العالمية والأجنبية) متابعة كل ذلك وفقًا لدليل التسجيل والقبول.



رابط تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية للسعودين

يقوم ولي أمر الطالب بالتسجيل في نظام نور من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى نظام نور

النقر على تسجيل جديد.

ثم بدء عملية إدخال بيانات الطلاب.

يتم من خلال ذلك تسجيل الطلاب السعوديين ممن لديهم سجل مدني، وأيضًا تسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يحملون إقامة سارية الصلاحية، وتسجيل الطلاب من الأم سعودية والأب غير سعودي، كما يشمل التسجيل الطلاب الذين أكملوا 6 أعوام، ومن تقل أعمارهم عن 6 أعوام ب90 يومًا، ومن تقل أعمارهم عن6 أعوام بـ(180 يومًا) الذين تنطبق عليهم ضوابط القبول الواردة في الدليل.

أما رابط التسجيل الموجود لمستخدم قائد المدرسة من خلاله يتم تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين بنظام الإنابة عن ولي الأمر الذين ليس لديهم القدرة على التسجيل، أو تسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا بواسطة قائد المدرسة الواردة .

أما رابط إضافة ملف طالب جديد من مستخدم قائد المدرسة، فيتم من خلاله تسجيل الحالات الواردة بالدليل.