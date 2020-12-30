عروض بنده لسلع الثلاجة والمنتجات الغذائية سهلة وسريعة التحضير

عروض بنده الأسبوعية والمتجددة تعتبر هي أوفر وأكبر العروض على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعديد من المنتجات التي قد تحتاج إليها، فإن هدفها الأساسي دائماً هو طازج يا بلاش، كما تعمل دائما على توفير أجود الخامات والمنتجات بأرخص وأوفر الأسعار لعملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسوف ننفرد في هذا المقال بعروض هايبر بنده على المنتجات سهلة وسريعة التحضير من ماركة ساديا والكبير وعروض السلع الغذائية من منتجات الثلاجة والمخللات. عروض بنده على منتجات ساديا سريعة التحضير: عروض بنده على منتجات ساديا سريعة التحضير: عرض 2 عبوة دجاج ساديا وزن الكيس 1200 جم بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 35.90 ريال.

عرض 2 عبوة دجاج ساديا وزن الكيس 800جم بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 31 ريال.

عرض دجاج مجمد وزن 1400جم بسعر 28.95 ريال سعودي للكيسين بدلاً من 37.90 ريال؛ أو أحصل على عرض الكرتونيه من الدجاج المجمد بها 10 أكياس وزن الكيس 1400جم بسعر 140 ريال سعودي بدلاً من 184.95 ريال.

عرض نقانق دجاج ساديا وزن العبوة 340 جم بسعر 11.95 ريال سعودي لعرض الثلاث عبوات بدلاً من 19.50 ريال.

عرض 2 عبوة صدور دجاج وزن 450 جرام للعبوة بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 35.90 ريال.

كيس أنصاف صدور دجاج وزن 2 كيلو ونصف بسعر 40 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال.

برجر بقري وزن 1344 جم بسعر 26.95 ريال سعودي للعلبة.

عرض 2 كيس بطاطس مقلية 1كم أو 2 بطاطس ودجز 800 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.90 ريال. عروض ماركة الكبير للمنتجات سريعة التحضير: عروض ماركة الكبير للمنتجات سريعة التحضير: عبوة دجاج برجر الكبير 24 قطعه وزن 1200 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

فيليه الدجاج الشهي الكبير وزن 1 كيلو بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 58.95 ريال.

عبوة قطع الدجاج الكبير وزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

كيس برجر لحم بقر طيبات الإمارات 20 قطعه وزن واحد كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

كيس أصابع الدجاج الكبير جامبو وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 37.50 ريال.

كيس فيليه دجاج مغلف بالخبز كبير وزن واحد كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

كيس بلاك بيري الكبير 400 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 56.85 ريال.

عبوة فيليه سمك 390 جرام كبير بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال .

عبوة بطاطس مقلية الكبيرة 2 كيلو ونصف بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال. عروض بنده على الجبن وسلع الثلاجة: عروض بنده على الجبن وسلع الثلاجة: فشطه بدر الطازجة بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال.

جبنه فيتا السعودية بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.25 ريال.

جبنه فيتا غنم فالبريسو بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 62.25 ريال.

لبنى تركية ندى بسعر 15.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 25.50 ريال.

جبن اسكندراني جرين فيلدز بسعر 16.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 24.95 ريال.

جبن أبيض الطيب ملح خفيف بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

مورتديلا الدجاج سادة أو بالزيتون أمريكانا بسعر 31.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 41.50 ريال.

جبنه فريكو هولندية دائرية بالكمون / أمنتال بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو.

كيلو زيتون أخضر مشكل بالليمون أو مشكل بالثوم المغربي بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.

زيتون لبناني أخضر أو أسود بسعر 20.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

زيتون كالاماتا بريميوم جامبو يوناني بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 31.95 ريال.

مربى الشهد الطبيعية متوفرة بأطعمة التوت الشامي/الفراولة/المشمش بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.95 ريال.

جبن قشقوان سولي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

مخلل مشكل مصري بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال.

عرض 1+1 رافيولي السبانخ والجنبة متنوعه بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 59.90 ريال.

حلاوة الجميل شوكولاته أو سادة بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده لسلع الثلاجة والمنتجات الغذائية سهلة وسريعة التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.