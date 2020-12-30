فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن

أظهرت لقطات فيديو لحظة سقوط صواريخ على مطار عدن، الأربعاء، حيث أشارت مصادر طبية إلى وقوع 10 قتلى من جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المطار.

وأكدت مصادر أمنية لـ"دوت الخليج"، أن صاروخين استهدفا مطار عدن انطلقا من منطقة الجند في تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن مطار عدن تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.

وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسؤولية الانفجارين.

وقال الإرياني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير".

وأضاف أن "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

من جانبه قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على تويتر، إن "الهجوم الإرهابي لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار"، مشيرا إلى أن "جميع أعضاء الحكومة بخير".

ونددّ المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث باستهداف مطار عدن، مضيفا "نأمل أن تتمتع الحكومة بالقوة لمواجهة التحديات".

وكان من المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك، وذلك بعد صدور قرار جمهوري في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.