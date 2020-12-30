ممرض أميركي يصاب بكورونا بعد أسبوع من تلقي اللقاح

كشف تقرير إخباري في الولايات المتحدة، أن ممرضا عمره 45 عاما في كاليفورنيا اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من أسبوع على تلقيه لقاح شركة "فايزر" ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19".

وكان الممرض ماثيو و. الذي يعمل في مستشفيين محليين، قد قال على صفحته في موقع "فيسبوك"، يوم 18 ديسمبر، إنه تلقى جرعة من لقاح فايزر .

وأوضح الممرض، في تصريح لقناة "إيه.بي.إس نيوز" التلفزيونية، أن ذراعه ظل محتقنا لمدة يوم، لكنه لم يصب بأي آثار جانبية أخرى.

وذكر التقرير أن ماثيو شعر بإعياء بعد 6 أيام، وكان ذلك مباشرة بعد دورة عمل في وحدة "كوفيد-19" داخل المستشفى.

وأصيب الممرض ببرد كما شعر أيضا بآلام في العضلات وبالإرهاق، في وقت لاحق.

وقال كريستيان راميرز، خبير الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة بسان دييغو في التقرير الإخباري، إن هذا السيناريو وارد.

وأضاف "نعلم من الاختبارات السريرية للقاح أنه سيستغرق ما بين 10 أيام و14 يوما للبدء في تحقيق الحماية".

وتابع "تلك الجرعة الأولى تعطيك فيما نعتقد (وقاية) تقارب 50 في المئة وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95 في المئة".