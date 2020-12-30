كشف تقرير إخباري في الولايات المتحدة، أن ممرضا عمره 45 عاما في كاليفورنيا اكتشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أكثر من أسبوع على تلقيه لقاح شركة "فايزر" ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19".
وكان الممرض ماثيو و. الذي يعمل في مستشفيين محليين، قد قال على صفحته في موقع "فيسبوك"، يوم 18 ديسمبر، إنه تلقى جرعة من لقاح فايزر .
وأوضح الممرض، في تصريح لقناة "إيه.بي.إس نيوز" التلفزيونية، أن ذراعه ظل محتقنا لمدة يوم، لكنه لم يصب بأي آثار جانبية أخرى.
وذكر التقرير أن ماثيو شعر بإعياء بعد 6 أيام، وكان ذلك مباشرة بعد دورة عمل في وحدة "كوفيد-19" داخل المستشفى.
وأصيب الممرض ببرد كما شعر أيضا بآلام في العضلات وبالإرهاق، في وقت لاحق.
وقال كريستيان راميرز، خبير الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة بسان دييغو في التقرير الإخباري، إن هذا السيناريو وارد.
وأضاف "نعلم من الاختبارات السريرية للقاح أنه سيستغرق ما بين 10 أيام و14 يوما للبدء في تحقيق الحماية".
وتابع "تلك الجرعة الأولى تعطيك فيما نعتقد (وقاية) تقارب 50 في المئة وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95 في المئة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممرض أميركي يصاب بكورونا بعد أسبوع من تلقي اللقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.