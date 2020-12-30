الجامعة العربية تدين تفجير مطار عدن ويشد على يد الحكومة اليمنية

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الذى ضرب مطار عدن اليوم بعد وقتٍ قصير من هبوط طائرة تُقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة فى البلاد، ونعى أبو الغيط ضحايا الانفجار متمنياً السلامة للجرحى، وشدَّ على يدِ أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها الذين يقومون بمهمة شجاعة فى وقتٍ بالغ الصعوبة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمنى.





وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن التفجير عملٌ إرهابى جبان يستهدف تخريب الاتفاق السياسى الذى جرى التوصل إليه مؤخراً برعاية الرياض، والذى تم بمقتضاه تشكيل الحكومة الجديدة ورأب الصدع مع المجلس السياسى الانتقالى بالجنوب، مشدداً على أن من يقف وراءه لا يُريد الخير لليمن وأهله ويسعى إلى تثبيت حال الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين.

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