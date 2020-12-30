السفير السعودى لدى اليمن: هجوم مطار عدن عمل جبان يستهدف كل الشعب اليمنى

جدة - نرمين السيد -

وأضاف آل جابر، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن اتفاق الرياض سيمضى قدما وسيتحقق السلام فى اليمن، مؤكدا استمرار التحالف بقيادة السعودية بالوقوف مع شعب اليمن.

وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، الأمر الذى أسفر عن مقتل وإصابة 25 شخصا، من بينهم عدد من الإعلاميين وبعض المسؤولين المحليين.