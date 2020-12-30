رئيس النواب اليمنى: كل مؤسسات الدولة يجب أن تكون بـ عدن ردا على المجرمين

جدة - نرمين السيد - وقال البركانى، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "كل مؤسسات الدولة يجب أن تتواجد فى عدن كرد على المجرمين".

وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، الأمر الذى أسفر عن مقتل وإصابة 25 شخصا، من بينهم عدد من الإعلاميين وبعض المسؤولين المحليين.