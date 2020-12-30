نجل حاكم دبي يتلقى لقاح فايزر ضد كورونا

تلقى الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "فايزر- بايونتيك" الذي يتم تقديمه على جرعتين.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد،

ويتوفر لقاح فايزر عبر ستة مراكز صحية تابعة للهيئة موزعة على أنحاء مختلفة من الإمارة ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم.

وأعرب نجل حاكم دبي عن شكره لجهود القائمين على الحملة، مؤكدًا بالغ تقديره لإسهامات كل الجهات المعنية بمواجهة الجائحة في الإمارات.

ووجه الشكر لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، مثمّنًا بجهود الكادر الطبي في البلاد، وخط الدفاع الأول بكامل مكوناته.

وكانت "صحة دبي"، أعلنت منذ أيام، إطلاق حملة التطعيم وتوفير لقاح "فايزر- بايونتيك" المُعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمُسجَّل من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.