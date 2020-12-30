بعد تقدم الحكومة الصربية لنظيرتها الروسية، بتزويدها بلقاح فيروس كورونا، الروسي، أفادت وسائل الإعلام الروسية، بوصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في".
ونشرت وسائل الإعلام صورًا تظهر إيصال شحنة صغيرة من اللقاح الروسي يتوقع أنها تضم 5 آلاف جرعة، إلى معهد "تورلاك" للفيروسات واللقاحات في العاصمة الصربية بلجراد.
وتسلمت صربيا، مطلع ديسمبر 20 عينة من "سبوتنيك V" من أجل إجراء أبحاث مخبرية عليها.
وأطلقت صربيا قبل أسبوع حملة للتطعيم بلقاح "فايزر - بيونتيك" الأمريكي الألماني، وكانت رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش أول من تلقاه.
وكانت برنابيتش أعلنت سابقا أن الجرعات الأولى من لقاحي "سينوفارم" الصيني و"سبوتنيك V" الروسي ستصل إلى صربيا في وقت قريب، دون أن تذكر مواعيد محددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دولة جديدة تحصل على لقاح «سبوتنيك V» الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.