دولة جديدة تحصل على لقاح «سبوتنيك V» الروسي

بعد تقدم الحكومة الصربية لنظيرتها الروسية، بتزويدها بلقاح فيروس كورونا، الروسي، أفادت وسائل الإعلام الروسية، بوصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في".

ونشرت وسائل الإعلام صورًا تظهر إيصال شحنة صغيرة من اللقاح الروسي يتوقع أنها تضم 5 آلاف جرعة، إلى معهد "تورلاك" للفيروسات واللقاحات في العاصمة الصربية بلجراد.

وتسلمت صربيا، مطلع ديسمبر 20 عينة من "سبوتنيك V" من أجل إجراء أبحاث مخبرية عليها.

وأطلقت صربيا قبل أسبوع حملة للتطعيم بلقاح "فايزر - بيونتيك" الأمريكي الألماني، وكانت رئيسة الوزراء، آنا برنابيتش أول من تلقاه.

وكانت برنابيتش أعلنت سابقا أن الجرعات الأولى من لقاحي "سينوفارم" الصيني و"سبوتنيك V" الروسي ستصل إلى صربيا في وقت قريب، دون أن تذكر مواعيد محددة.