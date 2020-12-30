حصيلة أولية: 10 قتلى وعشرات الجرحى في انفجارات مطار عدن

ذكرت وسائل الإعلام اليمنية اليوم الأربعاء أن 10 قتلي على الأقل وإصابة العشرات فى الحصيلة الأولى للانفجارات التي استهدفت مطار عدن.

ووقع انفجاران على الأقل في مطار عدن في اليمن عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة ما أدى إلى وقوع إصابات، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس ".

وسمع المراسل دوي انفجارين على الأقل عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن في جنوب اليمن.

وتحدث مصدر أمني عن احتمال وقوع إصابات وضحايا في الانفجارين.ولم تتضح الحصيلة حتى الآن.

ولم يصب أي من أفراد الحكومة اليمنية بأي أذى بحسب المصدر.

وكانت الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها في 18 من ديسمبر الماضي وصلت إلى عدن بعد أيام من أدائها اليمين أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في السعودية.

وفي سياق متصل قالت مصادر طبية في إحصائية أولية إن خمسة شهداء على الأقل سقطوا وأصيب عشرة آخرين في تفجيرات مطار عدن الدولي.

وشهد المطار ثلاث انفجارات متتالية، لحظة وصول حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب إلى صالة المطار.

ورجحت مصادر أن التفجيرات كانت بقذائف هاون من مناطق قريبة من المطار.