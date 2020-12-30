الفصائل الفلسطينية تعلن انتهاء مناورة الركن الشديد

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اختتام مناورات الركن الشديد، والتي نفذت لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وجاءت بعد فترة من التدريب العسكري المكثف والمشترك.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان لها ان المقاتلين أبدوا خلال هذه المناورات كفاءة قتالية متقدمة، وروحا تعرضية عالية تؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في كافة الظروف..

وأشارت الى ان المناورات شملت كافة مناطق قطاع غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الانزال البحري والجوي، والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة ضمن كمائن نهارية وليلية، والإغارة على العدو المتحصن داخل المناطق المبنية، وضرب التحشدات العسكرية، وعمليات القنص والرمايات بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها.

وأكدت مواصلة المقاومة في رفع جهوزيتها الدائمة وكفاءة مقاتليها، والعمل على استمرارية وتطوير حالة التنسيق والتكامل ضمن الغرفة المشتركة.