بعد تفجير مطار عدن.. المبعوث الأممي لليمن يطالب بسرعة العودة للمسار السياسي

أدان المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن جريفيث، بشدة الهجوم الذي تعرض له مطار عدن الدولي، الأربعاء، بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.

وقال جريفيث في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أدين بشدة الهجوم على مطار عدن فور وصول أعضاء الحكومة ومقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.. خالص التعازي والتضامن مع كل من فقد عزيزًا".

وأعرب عن تمنياته لمجلس الوزراء بالصلابة في مواجهة المهام الصعبة المقبلة.

وأكد أن هذا العمل العنيف غير مقبول، وهو تذكير مأساوي بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام.

وكان وزير الإعلام اليمني والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني أكد أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير، بعد وقوع انفجارات نجمت عنها خسائر في الأرواح داخل مطار عدن الدولي.

وكتب الإرياني في تغريدة على "تويتر": "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية ترجيحها أن الانفجارات في مطار عدن ناجمة عن هجمات صاروخية.

لكن مصادر أكدت للقناة سماع أصوات طائرات مسيرة تحلق في سماء المطار ومحيطه قبل الانفجارات مباشرة، كما أكدت مصادر لقناة "الشرق" السعودية أن الانفجارات لم تكن ناجمة عن قنابل أو عبوات ناسفة.

وأغلقت قوات الأمن اليمنية محيط مطار عدن الدولي في أعقاب وقوع الانفجارات مباشرة كإجراء أمني احترازي.