النائب العام الإسرائيلي: فريق سري لبحث ملفات فساد نتنياهو

شكّل النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، فريقًا سريًا لبحث الملفات الجنائية المقدمة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع المداولات حول الموضوع في النيابة العامة دون علم وزارة القضاء.
وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فقد عقد مندلبليت اللقاءات مع طاقم الخبراء بشكل سريّ العام الماضي وقبل مدة قصيرة من إعلانه عن عزمه تقديم نتنياهو إلى المحاكمة بعد جلسة استماع.
وعُقدت اللقاءات خارج مكتب المستشار القضائي، وطلب من المشاركون فيها بالحفاظ على السرية وعدم توثيق المداولات. وقال أحد أفراد الفريق أنه "تم تحذيرنا فعليًا".
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