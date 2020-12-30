الأدنى منذ 8 أشهر.. السعودية تسجل أكبر انخفاض في إصابات كورونا اليومية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات المسجل إصابتها بـ كوفيد-19 في المملكة، منذ تفشي الوباء في المملكة، إلى 362601 حالة.

ورصدت الصحة السعودية 10 حالات وفاة جديدة خلال نفس التوقيت، ليرتفع الإجمالي إلى6214‏ حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2705، والحالات الحرجة 387 حالة.

أما عن حالات الشفاء، فذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 170 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 353682 حالة.