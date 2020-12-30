الغانم بعد لقاء أمير الكويت وولي العهد: استمعنا لتوجيهات ستصب في صالح البلاد

التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الغانم: "تشرفت كرئيس وأعضاء مكتب المجلس بلقاء الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد".



وأضاف الغانم: "استمعنا إلى توجيهاتهما التي تصب في صالح البلاد، والتي سننقلها بدورنا إلى إخواننا النواب".



وكان ولي العهد استقبل بقصر السيف صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

ووجه ولي العهد بأهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا ضرورة تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة مجمل التحديات، وضرورة احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون، متمنيًا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن.