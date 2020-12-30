نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن موعد وصول لقاحات فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - راسلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الدول التي تشرف على إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، وأبرزها "أسترازينكا، وموديرنا، وفايزر، وسبوتنيك"، متوقعة وصول اللقاحات بالأسبوعين المقبلين.

وتوقع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن يشهد الأسبوعان المقبلان، وصول أولى دفعات لقاح ضد فيروس كورونا".

وأشار كمال الشخرة، إلى أن الوزارة طلبت شراء 4 ملايين جرعة، ستصل تباعا خلال الأشهر المقبلة، منوها بأن" 100 ألف جرعة ستخصص لخط الدفاع الأول المكون من الطواقم الطبية، إلى جانب أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وكبار السن، وعناصر الأمن".

وكان كمال الشخرة، شدد على أن وزارة الصحة تود الحصول على "لقاح موحد"، إلا أن الشركات المصنعة "لا يمكن أن توفر حاجة فلسطين منها في فترة قريبة"، مؤكدا أن "اللقاح الذي سيصل أولا إلى فلسطين هو الأفضل".

وقال الشخرة: "وزارة الصحة قادرة على إجراء الفحص الخاص بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، إن كان في المختبر المركزي في رام الله، أو من خلال نقاط الفحص على المعابر للقادمين من الدول التي انتشرت فيها تلك السلالة".

وطالب الشخرة، بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الآثار الجانبية للقاح، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المتمثلة بمنظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة في الدول المصنعة للقاحات"، مؤكدا أن اللقاح "مهم للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي".