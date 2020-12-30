واتساب وكيفية إرسال صور عالية الجودة في 6 خطوات وتعديلات الواتساب 2021

مع دخول العام الجديد 2021 بدء تطبيق الواتساب في تحديثاته الأخيرة والاستعداد الأخير لانتهاء هذا العام، حيث يتيح برنامج الواتساب عدداً من الوسائل بشكل سهل ومنها إرسال المستندات من جهاز كومبيوتر ، أو من خلال جهاز اللابتوب وإرسال الصور إلى الأشخاص علماً بأنها تفقد جودتها بشكل تدريجي لذلك مع التحديث الأخير يحافظ على جودتها، ومن الطبيعي أنه عند إرسال الصور أو مقاطع الفيديو تنخفض جودتها لأن التطبيق يقللها حتى يتمكن الآخرون من تنزيلها الأمر الذي قد يمثل مشكلة لكن الآن يمكنك القيام بذلك باتباع بعض الخطوات.

ومن الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي في تقليل جودة الصور ومقاطع الفيديو يرجع إلى حجم الذاكرة والبيانات لهاتف المستخدم، فحين تمتلئ الذاكرة لا يمكن للمستخدم معرفة السبب في تقليل الجودة، ووفقاً لبعض التصريحات التي قام بها العديد من الأشخاص المختصين في مجال التكنولوجيا فأنه عندما تكون متصلاً بشبكة واي فاي من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي اتبع هذه الخطوات لإرسال صور بدقة جيدة.

قم بتسجيل الدخول إلى الواتساب ادخل الدردشة حيث تريد إرسال الصور اختر أيقونة القصاصة لإرسال ملف الموجود في الجزء العلوي الأيمن انقر فوق خيار المستند وحدد الملف الذي تريد ارساله من الكمبيوتر في حالة رغبتك في إرسال ملف يتجاوز حجمه 16 ميجا بايت وهو الحد الذي يفرضه التطبيق يلزم استخدام تطبيقات أخرى أو خدمات الجهات الخارجية لذلك يوصي بعدم تجاوز هذا الحد بالطريقة نفسها إذا كان ملفاً كبيراً جداً يمكنك تحميله على جوجل درايف ثم إرسال الرابط حتى يتمكن الشخص الآخر من تنزيله وبهذه الطريقة لن تفقد الجودة أبداً، وهناك طريقة أخرى وهي تنشيطها من خلال تطبيقات أخرى مثل فيرفوكس سند أو ويترنسفير والتي تسمح لك بإرفاق الملفات ذات الجودة ثم إرسالها حتى يتمكن الشخص الآخر من تنزيلها

خطوات وكيفية ارسال صور عالية الجودة على الواتساب :

كل هذه الطرق يمكن أن تسهل عليك إرسال الملفات ولا تفقد جودتها، يمكن أن يكون هذا مفيداً جداً في العمل أو حتى القيام بالأعمال الدراسية.

تعديلات على الواتس اب في بداية العام الجديد :

ومن المتوقع مع هذا العام الجديد أن يطرح تطبيق الواتساب عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة التي يتم العمل عليها حالياً، وذلك وفقاً لتصريحات المسئولين والأشخاص المختصين، حيث أوضح أن أبرز 3 تعديلات سوف يطرحها التطبيق خلال وقت قصير وهي: