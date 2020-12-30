اعملي اندومي في المنزل لأطفالك صحية وسهله وزي الجاهزة بالضبط

اندومي منزلية بطريقه أكثر من رائعة وبمكونات منزلية متوفرة في كل منزل، سوف نقوم بعمل اندومي تشبه في الطعم الاندومي الجاهزة ولكن بمكونات طبيعية مضمونه كما نعلم جميعا الجدل حول أضرار الاندومى وحب أولادنا الشديد لها، لذلك سوف نحضرها لكم بطريقه سهله وسريعة لن تاخد أكثر من ربع ساعة في تحضيرها وطعمها مميز ومفيدة أيضا لذلك أشجعكم جميعا على تجربتها.

كيس من المكرونة الاسباجيتي.

زيت زيتون.

ملح .

فلفل أسود.

كركم.

بهارات فراخ

كاري.

ثوم بودر.

شطه.

بصل بودر.

مكونات الاندومى المنزليةطريقه تحضير زيت الاندومى

يوجد مع الاندومى الجاهز كيس صغير بداخله زيت وبهارات سوف نخبركم أيضا بطريقه تحضير زيت الاندومى ولكن بطريقه صحية، لتحضير زيت الاندومي الشهير، نحضر طاسة ونضع فيها الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ ويمكن الاستغناء عنها ونضع الكاري والكركم فهو يضيف مذاق رائع كما يعطيها اللون الأصفر المميز ثم نضع باقي البهارات المتبقية ونضعهم على النار حتى تتحمص جميع البهارات هذه الخطوة مهمة جدا فهي تظهر جميع الأطعمة وتعطي نكهة رائعة الاندومى المنزلي ثم نضيف إليهم زيت الزيتون كما نعلم جميعا فوائد زيت الزيتون ويمكن استبداله بأي نوع زيت متاح لديكم في المنزل ونقلب البهارات مع الزيت حتى يصبح قوامها سائل ثقيل نوعا ما بذلك نكون حضرنا زيت الاندومي الشهي.

طريقه عمل اندومي منزلي

سوف نقوم بعمل اندومي في المنزل بطريقه أكثر من رائعة بخطوات سوف تجعل لها طعم مميز، نقوم بسلق المكرونة الاسباجيتي ويفضل وضع المكرونة دوت تكسيرها إلى نصفين فالشرائح الطويلة تجعلها تشبه الاندومى الجاهزة نقوم بسلق المكرونة لمده ربع ساعة ثم نصفي المكرونة جيدا من الماء ونكون قد حضرنا زيت الاندومى كما أخبرناهم سابقا ونضع على كمية الزيت حوالي أربع أكواب من الماء المغلي وكمية الملح على حسب الرغبة وأيضا يمكن إضافة الشطة، ونتركهم لمده خمس دقائق ثم نضع المكرونة لمده دقيقتان لتتجانس جميع المكونات سويا بذلك يصبح لديك أفضل طبق اندومي منزلي يحتوي على العديد من الفوائد، يمكنك إضافة أي نوع من الخضار المفضل لدى الأطفال مثل الجزر أو البصل أو الثوم وقطع الفلفل الألوان، سوف يحبها الأطفال بذلك يمكنك الاستغناء عن الاندومي الجاهزة والتخلص من أضرارها.