جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليمنى، معين عبد الملك، إن "العمل الإرهابى الذى استهدف مطار عدن جزء من الحرب على الدولة، لكنه لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب الحوثى واستعادة الدولة والاستقرار".





وفيما يخص الحكومة اليمنية الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن جميع أعضاء الحكومة بخير، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، الأمر الذى أسفر عن مقتل وإصابة 25 شخصا، من بينهم عدد من الإعلاميين وبعض المسؤولين المحليين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من رئيس الوزراء اليمنى على انفجارات مطار عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.