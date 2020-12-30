ترامب يتفوق على بايدن فى استطلاع جديد للرأى

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع جديد للرأى، عن تفوق الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، على الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس المنتخب جو بايدن، باعتباره الرجل الأكثر إثارة للإعجاب فى أمريكا.





وقالت مؤسسة "جالوب: فى بيان صحفى: "ترامب تفوق على سلفه هذا العام، بعد 12 عاما حاز فيها أوباما على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب، متعادلا مع دوايت أيزنهاور فى الحصول على اللقب بأكثر وتيرة على الإطلاق"، وفقا لموقع سبوتنيك.

وبحسب المؤسسة، تم سؤال العديد من الأمريكيين، عمن هو الرجل الأكثر إثارة للإعجاب من وجهة نظرهم، فذكر 18% من المستطلعين ترامب، فيما اختار 15% أوباما، واختار 6% الرئيس المنتخب جو بايدن و3% اختاروا الدكتور أنتونى فاوتشى مسؤول الصحة الأمريكي.

من جانبه، علق ترامب على هذا الاستطلاع فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر، قائلا "تمت الإطاحة بباراك أوباما من الصدارة وحصل الرئيس ترامب على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام. ترامب الأول، وأوباما الثاني، وجو بايدن فى المركز الثالث بعيدًا جدًا، هذا أيضًا غريب إلى حد ما بالنظر إلى حقيقة أنه فى الثالث من نوفمبر، زُعم أن بايدن حصد وجمع ملايين الأصوات أكثر من ترامب، لكنه لا يمكن الاقتراب منى فى هذا الاستطلاع، لم يفعل أى رئيس جديد فى هذا الاستطلاع السنوى، هذا لأنه حصل على ملايين الأصوات المزيفة فى انتخابات 2020، والتى كانت مزورة!".