السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

على ما يبدو أن عام 2020 لن يطوي صفحاته المأساوية التى ضربت العالم منذ أن بدأ إلا بتسليم الراية للعام الجديد الذى حلت بوادره على عكس توقعات البشر بإنتهاء الجائحة مع نهاية العام الجاري مخلفاَ وراءه خسائر مادية وبشرية لا حصر لها.

وبمجرد الإعلان عن كورونا-2 المعروف بـ "المتحور"، دب الخوف والذعر من جديد بعد رصد إصابات محدودة فى عدة بلدان عربية تعود لحالات عائدة من بريطانيا ليعيد المشهد نفسه من جديد كما حدث مع الموجة الأولي لحالات كانت عائدة من الصين حاملة معها الفيروس لأنحاء دول العالم .

ويستعرض دوت الخليج الإخباري البلدان العربية التى حل بها حالات حاملة للفيروس المتحور كوفيد-2

الإمارات العربية المتحدة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه، تم رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور.

وكانت الإمارات قد بدأت حملات تلقيح واسعة منذ أسبوعين تقريبا واعتمدت حتى الآن لقاحين للتطعيم ضد فيروس كورونا، أولهما اللقاح الصيني سينوفارما، والثاني لقاح شركة فايزر (NYSE:PFE) بيونتيك.

وقالت السلطات الصحية في الإمارات انه قد ثبت وجود حالات محدودة في دولةالإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من‫ فيروس كورونا المستجد.

المملكة الأردنية

بعد إجراءات إحترازية مشددة كادت تجعل المملكة من أولى الدول التى تخلصت من كورونا، أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وأوضح وزير الصحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.

وأشار عبيدات إلى أن الحالتين هما لزوجين قدما معًا يوم السبت في 19 من شهر ديسمبر الحالي وحالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب وزير الصحة، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

ويأتي تسجيل الأردن لحالات مصابة بالسلالة المتحورة .

سلالة متحورة فى لبنان

فيما رصد لبنان 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وقال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، إن الحالة المكتشَفة وافدة من لندن عبر رحلة جوية.

وغرّد حسن على "تويتر" قائلا: "تمّ تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في رحلة ME 202 الآتية من لندن في 21 ديسمبر".

وناشد الوزير الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة مَن كانوا على متن الطائرة المذكورة وذويهم، التنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية.

سلطنة عمان

شهدت سلطنة عمان حالات الاشتباه إصابة بالفيروس المتحور والتي لم تؤكد بعد حتى الأن بعد 4 إصابات لمواطنين قادمين من المملكة المتحدة أعلنت السلطنة عنهم .

وتسبب ظهور السلالة الجديدة في بريطانيا بفرض قيود على السفر مع عشرات البلدان مع حالة من الترقب الشديد من مواطني الدول من إغلاقات جديدة كما شهدتها فى الربع الأول من العام الجاري الذى شارف على الإنتهاء.