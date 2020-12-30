الأسوأ قادم .. هكذا صارح فاوتشي الأمريكيين بحقيقة كورونا

أطلق مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، تحذيرًا قاسيًا من الجائحة، قائلًا إنه على أمريكا أن تنتظر الأسوأ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال فاوتشي : "على الولايات المتحدة أن تفترض أن جائحة كورونا سوف تزداد سوءا".

وأضاف فاوتشي خلال مقابلة على شبكة "سي إن إن": "أعتقد أن الولايات المتحدة تشهد ما بين 100 ألف و 200 ألف إصابة جديدة كل يوم".

وتابع أنه "بمجرد أن تبدأ حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع، ستتبع ذلك زيادة حالات الرقود في المستشفيات، وزيادة في الوفيات، بسبب هذا الفيروس".

وعبر عن أماله بألا تصل الحالات إلى مستوى 200 ألف إصابة، كما لا تتجاوزه.

وأكد فاوتشي أن ارتفاع موجة الإصابات خرجت عن نطاق السيطرة في كثير من النواحي ، مضيفا أنه نظرا لارتفاع عدد الحالات، فمن الصعب جدا تحديد الهوية، والعزل، وتتبع الاتصال بشكل فعال، كما مر أيضًا وقت السيطرة على تقييد السفر.

وحذر من الأسوأ بأن تتسع حالات الإصابة بطفرة كورونا التي رصدت في بريطانيا.