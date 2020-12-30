إصابة المتحدثة باسم الصليب الأحمر في انفجار عدن .. صور

أُصيبت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن، يارا خواجة، بجروح أثناء تواجدها في مطار عدن، خلال التفجير الذي حصل صباح اليوم.
ونقلت الإعلامية اللبنانية لونا صفوان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" الخبر، مؤكدة أن يارا الخواجة، المواطنة اللبنانية، بخير.
وكان اليوم كان آخر يوم لعمل يارا في اليمن حسبما قال ناشطون لبنانيون، فيما قالت المتحدثة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها بموقع "تويتر": "البارحة أجريت آخر مقابلة لي عن الوضع الإنساني في اليمن.. الأخيرة بعد الثمانين، أجريتهم في عامي الماضي".
وأضافت: "لم أعتد يومًا المأساة الذي يختزنها هذا البلد الجميل. المسؤولية كانت تثقل أكتافي كل مرة، فكل منصات العالم متواضعة لتروي معاناة اليمنيين.. لكم كل الأمنيات بواقع أجمل تستحقونه بجدارة".
وتعرض مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، لعدة تفجيرات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.
وأكد وزير الإعلام اليمني والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير، بعد وقوع انفجارات نجمت عنها خسائر في الأرواح داخل مطار عدن الدولي.
وكتب الإرياني في تغريدة على "تويتر": "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية ترجيحها أن الانفجارات في مطار عدن ناجمة عن هجمات صاروخية.
لكن مصادر أكدت للقناة سماع أصوات طائرات مسيرة تحلق في سماء المطار والأجواء المحيطة قبل الانفجارات مباشرة، كما أكدت مصادر لقناة "الشرق" السعودية أن الانفجارات لم تكن ناجمة عن قنابل أو عبوات ناسفة.
وأغلقت قوات الأمن اليمنية محيط مطار عدن الدولي في أعقاب وقوع الانفجارات مباشرة كإجراء أمني احترازي.
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