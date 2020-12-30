إصابة المتحدثة باسم الصليب الأحمر في انفجار عدن .. صور

أُصيبت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر في اليمن، يارا خواجة، بجروح أثناء تواجدها في مطار عدن، خلال التفجير الذي حصل صباح اليوم.

ونقلت الإعلامية اللبنانية لونا صفوان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" الخبر، مؤكدة أن يارا الخواجة، المواطنة اللبنانية، بخير.

وكان اليوم كان آخر يوم لعمل يارا في اليمن حسبما قال ناشطون لبنانيون، فيما قالت المتحدثة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها بموقع "تويتر": "البارحة أجريت آخر مقابلة لي عن الوضع الإنساني في اليمن.. الأخيرة بعد الثمانين، أجريتهم في عامي الماضي".

وأضافت: "لم أعتد يومًا المأساة الذي يختزنها هذا البلد الجميل. المسؤولية كانت تثقل أكتافي كل مرة، فكل منصات العالم متواضعة لتروي معاناة اليمنيين.. لكم كل الأمنيات بواقع أجمل تستحقونه بجدارة".