أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الاشخاص.
ووفقًا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار المملكة الأردنية الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.
وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
وتعرض مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، لعدة تفجيرات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.
وأكد وزير الإعلام اليمني والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير، بعد وقوع انفجارات نجمت عنها خسائر في الأرواح داخل مطار عدن الدولي.
وكتب الإرياني في تغريدة على "تويتر": "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية ترجيحها أن الانفجارات في مطار عدن ناجمة عن هجمات صاروخية.
لكن مصادر أكدت للقناة سماع أصوات طائرات مسيرة تحلق في سماء المطار والاجواء المحيطه قبل الانفجارات مباشرة، كما أكدت مصادر لقناة "الشرق" السعودية أن الانفجارات لم تكن ناجمة عن قنابل أو عبوات ناسفة.
وأغلقت قوات الأمن اليمنية محيط مطار عدن الدولي في أعقاب وقوع الانفجارات مباشرة كإجراء أمني احترازي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.