الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن والذي تزامن مع وصول الحكومة الجديدة إلى اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الاشخاص.

ووفقًا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار المملكة الأردنية الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في النمو والازدهار.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.