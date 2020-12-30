كل ما يحدث مريب.. تصريحات مثيرة لرئيس الوزراء اللبناني عن تفجيرات مرفأ بيروت

استنكر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب ماحدث في لبنان من تفجير لمرفا بيروت حيث قال : إن كل ما يحدث مريب… هناك شيء غير قابل للتفسير، توقيت ذلك، وما يحدث.
وذكر دياب في تصريحات لشبكة السي ان ان، ان قرارا صدر في الليلة التي سبقت تفجير مرفأ بيروت اي في " 3 أغسطس" لكلا من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل بالتحقيق في مايقرب من 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، التي وصلت إلى بيروت على متن سفينة في عام 2013
وفي السياق ذاته كشف مسؤول في المخابرات اللبنانية، " للشبكة ذاتها ، اختفاء 1300 طن من نترات الأمونيوم من المستودع قبل الانفجار.
وكان لبنان في الرابع من أغسطس الماضي شهد انفجارا ضخما في احد مخازن مرفأ بيروت والتي كانت تحتوي علي 2750 طن من نترات الأمونيوم والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 200 شخص وإصابة المئات فضلا عن الخراب والدمار الهائل الذي لحق بالمرفا والعاصمة اللبنانية بيروت.
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