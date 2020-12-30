رابط دخول نظام فارس للخدمة الذاتية وطريقة التسجيل خطوة بخطوة بالتفصيل

نظام فارس للخدمة الذاتية قد تم تعطيل نظام فارس لمدة ٣ أيام للقيام لتطوير حيث أنه يسمح للعديد من الموظفين الحصول على الخدمات الإلكترونية حيث قامت الوزارة بعد إصلاح العطل بالطلب من جميع المعلمين والمعلمات الانتهاء من رفع الأنشطة التدريبية ونظام فارس أيضًا يقدم العديد من الخدمات حيث تقدم منصة فارس بعض من الخدمات الإلكترونية للموظفين والذي يتم من خلالها قيام الموظف بطلب الإجازة والاستعلام عن الراتب، والعلاوات، والبدلات.

خطوات التسجيل في نظام فارس

نظام فارس للخدمة الذاتية يمكن تسجيل الدخول لنظام فارس من خلال بعض من الخطوات ومنها القيام بالدخول إلى الصفحة الرئيسية موقع نظام فارس وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول حيث أنه من الأنظمة المميزة والذي يسفد منها العدد من الموظفين والعاملين لما قدم لهم من الخدمات المميزة.

حالة الرغبة في إنشاء حساب جديد في نظام فارس من هنا للمرة الأولى لابد من القيام أولًا بكتابة جميع المعلومات بشكل صحيح ومطابق للبيانات الرسمية ثم اضغط تسجيل الدخول. سيقوم النظام بإرسال رسالة تأكيد أن الحساب قد اكتمل بشكل صحيح.

خدمات نظام فارس الإلكترونية

نظام فارس للخدمة الذاتية يقوم نظام فارس بتقديم العديد من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات التي يتم تقديمها ومنها: