طريقة استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي 1442 رابط madrasati.sa

نقدم لكم رابط وكيفية استخراج نتيجة الطالب من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد السعودية madrasati.sa ، وهي من أكثر المنصات العلمية الهامة في تلك الفترة للطلاب والمعلمين، وبدء العمل والدراسة من المنزل بات من الضروري عمل فصول افتراضية تربط بين المعلم والطالب إلكترونيًا، ولمزيد من التفاصيل عن المنصة تابع معنا التقرير الرسمي من الموقع.التسجيل في منصة مدرستي madrasati الجديد
وبدء الخدمات الإلكترونية، تُعد المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي وفرت العديد من خدماتها إلكترونيًا لتوفير الجُهد والوقت إلى إن أصبح الواقع الإلكتروني مُسيطر؛ بهدف السيطرة على العدوى، تُقدم منصة مدرستي madrasati.sa محتوى شامل تعليمي يُساعد الطلاب بصورة كبيرة في فهم المواد الدراسية عبر دروس وكورسات مجانية مع مُراعاة جميع المستويات العقلية باستعمال أدوات تعليمية مُتقدمة، ويُمكنك الدخول على المنصة مباشرةً عبر الرابط التالي: (schools.madrasati.sa).طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442
مُتاح التَسجيل على المنصة الرسمية بطريقتين عبر رابط نور، والأخرى عبر Microsoft office حيث تسعى وزارة التعليم السعودية بتوفير المنصة بأكثر من طريقة لتلائم قدرات جميع الطلاب.
يُرجى العلم بإن المنصة تتيح مقررات علمية لجميع المراحل الدراسية بأبسط الشروحات المميزة التي تُفيد الطالب وتنمي قدراته.
التسجيل في منصة مدرستي للطلاب عبر منصة نور
في حالة إن كُنت تحمل حسابًا على موقع نور الإلكتروني https://noor.moe.gov.sa، يُمكنك اتباع الخطوات الآتية:
- الدخول على رابط موقع مدرستي الإلكتروني عبر الرابط: (schools.madrasati.sa).
- الضغط على كلمة تسجيل الدخول ومن ثم اختيار الدخول من خلال حساب نور.
- إضافة اسم المستخدم على نظام نور وأيضًا كلمة المرور.
- الضغط على كلمة تسجيل الدخول للانتقال مباشرةً إلى منصة مدرستي.
يُمكنك أيضًا باستخدام حسابك في مايكروسوفت أوفيس التسجيل مباشرةً عبر اتباع ما يلي:
- قُم بالدخول على رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد السعودية عبر (schools.madrasati.sa).
- اختر كلمة تسجيل الدخول أعلى الصفحة.
- اضغط على كلمة التسجيل عبر Microsoft office.
- أضف اسم المستخدم والرمز السري الخاص بحسابك في مايكروسوفت أوفيس.
- أنتظر لحظات وسوف يتم التسجيل إلى المنصة.
يُفضل اختيار الطريقة الأفضل لك بعد الاطلاع على الطريقتين للتسجيل على منصة مدرستي للتعليم عن بعد السعودية لعام 2021 ـ 1442.
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