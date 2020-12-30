بالصور..زيادة التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا بمطارات مصر

أصدر وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، تكليفا إلى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برفع سقف التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير، داخل صالات السفر والوصول والمرافق العامة بالمطارات المصرية.

كما وجه بتوفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة داخل المطارات، بهدف "تقديم بيئة صحية متكاملة" لمرتادي المطارات المصرية، مع توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار 24 ساعة.

وستعمل هذه الفرق بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان، باستخدام مواد صديقة للبيئة، "وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية".

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية، إن هذا التكليف يأتي في إطار "استمرار تنفيذ خطة الحكومة المصرية، للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة المواطنين".

وأضافت الوزارة أنها تقوم وشركاتها التابعة، "بالتدقيق في تطبيق أفضل الممارسات الاحتياطية والتدابير الوقائية بمواقع العمل المختلفة بالمطارات المصرية، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره".

وتشمل عمليات التعقيم "جميع البوابات والحواجز والحوائط و(كاونترات) إنهاء إجراءات السفر، وكراسي الانتظار وأجهزة التفتيش الأمني، وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة ودورات المياه".

وشدد وزير الطيران المصري على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير مطهرات الأيدي والسوائل المعقمة في نقاط ثابته، مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز داخل الصالات.

وأشار إلى أن جميع المطارات المصرية "تلتزم بتطبيق كافة المعايير العالمية الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا على "دعم الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد القطاعات المهمة المساهمة في النمو الاقتصادي المصري".