عدن.. انفجار جديد قرب قصر "المعاشيق"

قالت مصادر لـ"دوت الخليج"، إن انفجارا جديدا وقع قرب قصر المعاشيق في مدينة عدن اليمنية، حيث نُقل وزراء الحكومة الجديدة بعد نجاتهم من الهجوم الذي استهدفهم لدى وصولهم إلى مطار عدن في وقت سابق الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الانفجار الذي وقع قرب قصر المعاشيق، قد يكون ناجما عن صاروخ أو طائرة مسيرة تم إسقاطها.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهدين ووسائل إعلام محلية، تأكيدهم أن دوي انفجار سُمع قرب القصر في عدن.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع انفجاران في مطار عدن إثر هجومين صاروخيين، بالتزامن مع وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وقالت مصادر يمنية طبية وحكومية، إن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى 26 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

وأوضح مراسل "دوت الخليج"، أن أحد الانفجارين وقع في مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن. وأدى أحدهما، الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيون الذين حضروا إلى مطار عدن لتغطية وصول الحكومة، إلى إصابة مصور "دوت الخليج" بجروح.