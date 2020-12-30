عاجل| بعد تفجيرات المطار .. انفجار جديد يهز عدن

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن الانفجار الذى وقع فى عدن، قد يكون ناجما عن صاروخ أو طائرة مسيرة تم إسقاطها قرب قصر المعاشيق.
وتعرض مطار عدن فى وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخى خلف، حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.
وحمل وزير الإعلام فى حكومة هادى، معمر الإريانى، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.
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