113 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 113 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 362.601 حالة، من بينها 2.705 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 387 حالة حرجة.





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