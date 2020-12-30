الصحة الألمانية: لا عودة للحياة الطبيعية فى الوقت الراهن

جدة - نرمين السيد - وبعد موافقة بريطانيا اليوم على لقاح جديد للوقاية من فيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، توقع سبان "معالجة شاملة وسريعة لطلب مماثل من الاتحاد الأوروبى، من قبل السلطات الأوروبية".
وتلقى يوم السبت الماضى 40 مقيما فى دار رعاية ألمانية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، المطور من قبل شركتى "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمى لحملة التطعيم فى البلاد.
وأعرب وزير الصحة، بحسب "روسيا اليوم"، عن سعادته بهذه "الخطوة الهامة لتجاوز الجائحة".
وكانت قناة "إم.دى.آر" الألمانية أفادت بأن امرأة مسنة تبلغ من العمر 101 عام كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا فى ألمانيا يوم السبت.
وأضافت أن هذه المرأة من هالبرشتات، وتعيش فى دار لرعاية المسنين، حيث تم تطعيم 40 مقيما هناك، بالإضافة إلى 11 موظفا.
وتخطط الحكومة الألمانية الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير العام القادم.
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