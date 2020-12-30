بالقرب من مكان تواجد الحكومة.. انفجار آخر يهز مدينة عدن

كشف شهود عيان في اليمني، منذ قليل، عن وقوع انفجار آخر بالقرب من قصر المعاشيق حيث تتواجد الحكومة اليمنية الجديدة، وذلك عقب انفجار مطار مدينة عدن فور وصول أعضاء الحكومة.
وذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادر خاصة أن القتلى والجرحى الذين سقطوا فى انفجار مطار عدن من المدنيين والمسؤولين المحليين في عدن.
وقالت فضائية "العربية.نت" السعودية إن هناك عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة مطار عدن.
وفي نفس السياق أكدت فضائية "سكاي نيوز عربية" أن انفجاران أحدهما استهدف مدرج مطار عدن والآخر استهدف صالة الوصول.
وقالت مصادي لـ"سكاي نيوز عربية" إن انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن لحظة وصول وصول الحكومة اليمنية الجديدة.
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