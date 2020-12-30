رسالة تحذير لإيران.. أمريكا ترسل قاذفتين استراتيجيتين إلى الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، إطلاق قاذفات استراتيجية باتجاه الخليج العربي، للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار سياسة الردع المتخذة ضد إيران حتى لا يتسنى لها استهداف الأمريكيين أو الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن مسئولا عسكريا أمريكيا رفيعا فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن إرسال قاذفتين من طراز "بي-52" جاء ردًا على إشارات توحي بأن إيران تخطط لشن هجمات تستهدف حلفاء الولايات المتحدة في العراق أو أي مكان آخر في المنطقة خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لتولي حكم البيت الأبيض.

وأشار المسئول الأمريكي، إلى أن إرسال القاذفتين باتجاه الخليج العربي، يعكس القلق المتزايد لواشنطن، في الأسابيع الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، داخل البيت الأبيض، موضحًا أن إيران ستفكر في الانتقام لقائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، والذي تم اغتياله على يد قوات أمريكية في العراق.

وكان ترامب وجه رسالة تحذير لإيران، عقب استهداف السفارة الأمريكية في العراق بالصواريخ، الأسبوع الماضي، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي شخص.

وقال ترامب وقتها: "نصيحة صحية لإيران.. إذا قُتل أي أمريكي سأحمل إيران المسؤولية.. فكروا بذلك جديًا".