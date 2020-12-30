عمل إرهابي جبان.. الخارجية الكويتية تعلق على تفجير عدن

اصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا ادانت فيه باشد العبارات استهداف مطار عدن في اليمن أثناء وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.
واكدت الخارجية الكويتية في بيانها اليوم الأربعاء أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.
وشددت الخارجية الكويتية علي ان مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار.
وأعربت الخارجية الكويتية عن تضامن بلادها مع اليمن معربة عن تعازيها وصادق مواساتها إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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