تعليق الإمارات على تفجير مطار عدن اليمني

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن استهداف مطار مدينة عدن اليمنية، هو استهداف لاتفاق الرياض.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: "استهداف مطار عدن هو استهداف لاتفاق الرياض ولما يحمله من آفاق للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق".

وأضاف: "سيفشل التحريض والتخريب والعنف والإرهاب أمام مشروع السلام الذي تقوده السعودية الشقيقة لخير اليمن و المنطقة".

ومن ناجية أخرى، أدان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها إلى مطار عدن لبدء العمل، مؤكدا أنه عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره.

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "إن استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، ويؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني".

وأضاف أن الاتفاق سيمضى قدما وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، لافتا إلى أن التحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

وتعرض مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، لعدة تفجيرات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.

وأكد وزير الإعلام اليمني والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير، بعد وقوع انفجارات نجمت عنها خسائر في الأرواح داخل مطار عدن الدولي.