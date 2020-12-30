خلال يوم.. الكويت ترصد 205 إصابات بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 150298 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الآن .

كما سجلت الصحة الكويتية وفقا للتقرير الصادر اليوم حالة وفاة واحدة إثر إصابتها ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 933 حالة.

كما ذكر التقرير الصادر عن الصحة الكويتية تعافي 228 شخصا في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146284 حالة.

ويشار إلي أن أعداد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم منذ ظهور الجائحة قبل سنة وإلى اليوم، بلغ أكثر من 80 مليون مصاب، بعضهم بعدوى خطرة، بحسب ما ذكرت صحف دولية.

ووفق ما أفادت به إحصاءات وكالة رويترز للأنباء، فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 81.5 ‬مليون مصاب، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مليون و781891، حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019.

أما الإجمالي وفق إحصاءات منصة وورلد ميترز العالمية، فقد وصلت الإصابات إلى 82440040 مليون، والوفيات، مليون و799351 ألفا (1.799.351).