تسجيل 1674 إصابة جديدة و 14 وفاة بـ كورونا فى الأردن

سجلت وزارة الصحة الاردنية 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الاردنية في تقريرها ان الإصابات توزعت مابين (594) في محافظة إربد، منها (64) في الرمثا و (534) في محافظة العاصمة عمان و (104) في محافظة اللقاء و (102) في محافظة الزرقاء و(66) في محافظة الكرك و (62) في محافظة عجلون و (61) في محافظة المفرق و (52) في محافظة جرش و (35) في محافظة مأدبا و(28) في محافظة العقبة و(20) في محافظة الطفلة و (16) في محافظة معان، منها (2) في البترا.

والمحت الوزارة الاردنية الي ان إجمالي إصابات كورونا في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (293,067) حالة.

كما بلغ اجمالي الحالات النشطة حاليا (20,409) حالات وفق التقرير الصادر من الصحة الاردنية .

كما أعلنت الصحة الاردنية تسجيل (14) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3815) حالة منذ بداية الأزمة وحتي الان.

كما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (85) حالة، فيما غادرت (111) حالة.

فيما وصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في امستشفيات المملكة الي (727) حالة.

وألمحت الوزارة الي ان إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (640) بنسبة إشغال 14%.

فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (243) بنسبة إشغال (25%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (96) بنسبة إشغال (10%).

كما رصدت الوزارة تعافي (2221) إصابة في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى

(268,843) حالة.

كما تم إجراء (25,933) فحص مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,152,125) فحصة، وبذلك تصل نسبة

الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (6.46%).

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدفاع، واتباع سبل الوقاية، خصوصا ارتداء الكمامات، وعدم

إقامة التجمعات لأكثر من (20) شخصا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس

کورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.